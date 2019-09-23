إسرائيل تنفي تبعية «مسيّرة» أسقطتها دمشق لها

المصدر: القدس المحتلة- د.ب.أ

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تكون الطائرة المسيرة التي أعلنت القوات الحكومية السورية، أول من أمس، إسقاطها تابعة له، وألمح في المقابل إلى أنها تابعة لفيلق القدس الإيراني. وكتب أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال، الليلة قبل الماضية على موقع «فيسبوك»: «الشيء المؤكد هو أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي».وأضاف: «رأينا إثباتاً عند السوريين أن قاسم سليماني يفعل في سوريا ما يشاء.. فهل الحديث عن متفجرات إيرانية تعمل بشكل غير منسق في هضبة الجولان؟».