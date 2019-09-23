قطع الكهرباء عن الضفة

المصدر: رام الله - وكالات

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنها ستقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت شركة كهرباء محافظة القدس، أن الجانب الإسرائيلي سيبدأ فعلياً بتقنين وقطع التيار لساعات محددة حتى إشعار آخر.

وتقدم شركة الكهرباء الإسرائيلية نحو 91% من حاجة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الطاقة، وسط محاولات فلسطينية لتخفيف الاعتماد على إسرائيل من خلال بناء محطات طاقة شمسية، إلا أن قدراتها لا تزال قليلة. بينما تعتبر شركة كهرباء محافظة القدس أكبر شركة فلسطينية تزوّد الفلسطينيين بالطاقة لمحافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا والأغوار وبعض أحياء في القدس وجميعها تقع في الضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية حذرت السبت الماضي من مخاطر عزم شركة كهرباء إسرائيلية قطع التيار الكهربائي عن ثلاث محافظات في الضفة بسبب الديون المالية. وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان: إن «فصل إسرائيل للكهرباء يهدد حياة المرضى، وسيؤثر على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات».

وحمّلت الكيلة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم»، مناشدة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لـ «إيقاف هذا العقاب الجماعي».