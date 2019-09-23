اجتماع تحضيري بعمّان للمنتدى العالمي للاجئين

المصدر: عمّان - البيان

عقدت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، بالتعاون مع منظمة إنقاذ الطفل ومعمل عبداللطيف جميل العالمي للتعليم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اجتماعاً رفيع المستوى في عمّان أخيراً لبحث أزمة اللاجئين والتعليم.

وجاء الاجتماع في أعقاب المائدة المستديرة التي عُقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير الماضي بحضور الملكة رانيا، ومشاركة الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل العالمية هيلي ثورنينج شميدت، ورئيس الوزراء الدنماركي السابق ورئيس «مجتمع جميل» حسن جميل، في إطار التحضير للمنتدى العالمي للاجئين الذي تنظمه مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف في شهر ديسمبر المقبل.

من جانبه، أكد رئيس «مجتمع جميل» حسن جميل «دعم منظمته لرفاه المعلمين وتحسين الممارسات النوعية في مجال التدريس وتعليم الطلبة، مما يتيح إحداث تحوّل في حياة الأطفال المعرضين لخطر الحرمان من التعليم».