200 شاحنة مساعدات أمريكية لمسلحين أكراد في سوريا

المصدر: واشنطن- د.ب.أ

أفادت تقارير أمس، بأن الولايات المتحدة أرسلت نحو مئتي شاحنة محملة بمسلتزمات دعم لوجيستي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وذكرت أن دفعة المساعدات الأمريكية الجديدة المرسلة دخلت من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، مساء أول من أمس. وتحمل الشاحنات مستلزمات بناء ومنازل مسبقة الصنع وخزانات وقود، إلى جانب صناديق مغلقة. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد، أمس، تهديده بإطلاق عملية عدوانية في شمال سوريا في حال لم يتم إقامة «منطقة آمنة» مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر.