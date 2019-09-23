عبدالعزيز بن سعود: المملكة تتصدر دول العالم في مكافحة الإرهاب

المصدر: الرياض- د.ب.أ

أكّد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أنّ المملكة استطاعت أن تكون في مقدم دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الضال، وتجفيف منابعه، والتصدّي للتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة لزعزعة أمنها واستقرارها.

جهود مخلصة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» عن الأمير عبدالعزيز، قوله في كلمة له قائلاً: «اليوم الوطني يمثّل لنا مناسبة جديرة بالفخر والاعتزاز، نستحضر ونستلهم ما بذله الآباء من جهود مخلصة وصادقة، في سبيل تأسيس هذا الكيان العظيم، من عهد المؤسس، ومن جاء مِن بعده من أبنائه». وأضاف قائلاً إن «بلادنا تحولت، وفي فترة قياسية، إلى دولة حديثة متقدمة في جميع المجالات، وفي طليعة دول المنطقة». وقال إن المملكة تعمل بكل جد وإخلاص على خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.