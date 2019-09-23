بداية دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي المقبل 29 أكتوبر

المصدر: الكويت - كونا

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أمس، أنه تم الاتفاق بعد أخذ موافقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على أن تكون بداية دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر المقبل.

وقال الغانم في تصريحات صحافية في مجلس الأمة إن صحة أمير البلاد على ما يرام وفي أحسن حال كما رأيتموه، وأبلغني تحياته إلى كل أبناء الشعب الكويتي، وكذلك أبلغت أمير البلاد تحيات ودعوات كل الشعب الكويتي. وأضاف: «جميعنا وكل من هو حول أمير البلاد كان يطالبه ألا يتعجّل في قطع إجازته، لأنه بحاجة إلى مزيد من الراحة»، مضيفاً أنه «بعد انتهاء فترة راحة أمير الكويت سيعود إلى البلاد سالماً معافى مشافى».

وكان أمير الكويت حمل رئيس مجلس الأمة لدى استقباله له في مقر إقامته في الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، تحياته إلى كل الكويتيين.