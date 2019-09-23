الجيش الكويتي يرفع درجة الجاهزية

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أمس حرص الجيش بكافة قواته البرية والجوية والبحرية على الوصول لأقصى درجات الاستعداد واليقظة والاستمرار باتخاذ كافة التدابير التي تضمن توفير الحماية لحدود البلاد وإجوائها.

وقال بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع إن الصباح اجتمع بمجلس الدفاع العسكري وشدد على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها في مثل هذه الأوضاع والحرص على استقاء كافة الأخبار من مصادرها الرسمية حفاظاً على قوة وتماسك الجبهة الداخلية للبلاد وقطع الطريق أمام أية وسيلة إعلامية تحاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة أفراد المجتمع بمؤسساته العسكرية.

ودعا الجميع لعدم الالتفات لما تروجه بعض الحسابات من نشرها أخباراً ومعلومات لا علاقة لها بالواقع. وذكر البيان أن الشيخ ناصر الصباح استمع خلال الاجتماع إلى إيجاز مفصل من كبار القادة بالجيش الكويتي اشتمل على آخر التطورات والأحداث التي تمر بها المنطقة.