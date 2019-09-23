المصدر: واشنطن- وكالات

شدد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين على أن الهجوم على منشآت النفط السعودية اعتداء على النظام الاقتصادي العالمي. وبعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة «أرامكو» السعودية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عقوبات جديدة على إيران لتُصبح «العقوبات الأقسى على الإطلاق» ضد دولة، والتي شملت المصرف الوطني الإيراني. وأوضح أن الأمر يتعلق باستهداف «آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي، الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي».