حركة الشباب الصومالية تقتحم قاعدة للجيش وتقتل 23 جندياً

أعلن مصدر عسكري وسكان وحركة الشباب الصومالية أن مقاتلين ينتمون للحركة اقتحموا قاعدة للجيش قرب العاصمة مقديشو، أمس، ونهبوا أسلحتها قبل الانسحاب منها. وذكرت حركة الشباب أن الهجوم بدأ بمهاجم انتحاري اقتحم بسيارته الملغومة القاعدة في الساليني، على بعد 60 كيلو متراً جنوب غربي مقديشو، نحو الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى مقتل 23 جندياً. وقال أحمد كالي، وهو أحد زعماء المنطقة، إنه استيقظ على صوت انفجار شديد أعقبه إطلاق نار. وأضاف أن مقاتلي الشباب شوهدوا في وقت لاحق وهم يغادرون القاعدة، بعضهم في شاحنات محملة بالذخيرة.

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قالت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في عام 2013 إن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي قرر الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب للحصول على الحصانة البرلمانية التي سيتدرع بها طيلة خمس سنوات رغم التهم التي تلاحقه بخصوص التنظيم السري للحركة. وأكدت عضو الهيئة إيمان قزارة أنهم يكثفون جهودهم حتى يمثل الغنوشي وعدة قيادات نهضوية أخرى أمام القضاء لسماعهما في ما يتعلق بالجهاز السري وضلوع الحركة في اغتيال بلعيد والبراهمي. تونس - البيان

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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، أمس، ارتفاع عدد الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي إلى 32 شخصاً. ومن أبرز المرشحين الذين سحبوا الاستمارات، رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد. وكانت أرقام نشرت في وقت سابق أشارت إلى أن 14 شخصاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات. ويتطلب قبول استمارات الترشيح في الجزائر الحصول على تواقيع 50 ألف شخص من محافظات مختلفة. وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، أعلن الأسبوع الماضي، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية هو 12 من ديسمبر المقبل. الجزائر - وكالات