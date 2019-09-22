الشرطة العراقية تعتقل ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، اعتقال ستة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيمن من الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، إن قوة مشتركة من أفواج الطوارئ ومديرية أم الربيعين وزوارق النجدة النهرية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، تمكنت من اعتقال العناصر الستة خلال مداهمة وتفتيش مناطق في 17 و30 يوليو الماضي بالهرمات والمناطق المحاذية لنهر دجلة جهة حاوي الكنيسة في الجانب الأيمن للموصل، وفقاً لما ذكره موقع «باسنيوز».

وأضاف معن أن المعتقلين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى بـ«ديوان الجند» خلال فترة سيطرة داعش على الموصل، وأحدهم كان اختصاصه سلاح قناص ضد القوات الأمنية العراقية في معارك تحرير نينوى.