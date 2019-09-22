متفرقات فلسطين

المصدر: رام الله - وكالات

استيطان بالاحتيال

أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظة التحرير الفلسطينية أن هناك تطوراً جديداً يعكس استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومعها أذرع الجهاز القضائي في الجيش وما تسمى الإدارة المدنية، مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين والأملاك العامة في دولة فلسطين تحت الاحتلال. وأكد التقرير أن حكومة الاحتلال لجأت إلى حيلة جديدة تسمح للمستوطنين تملك أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة.

اعتقال وعزل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، على حاجز «الكونتينر» شرق القدس المحتلة، شاباً من بلدة خرسا جنوب الخليل أثناء ذهابه إلى جامعته. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في كلية الهندسة بجامعة القدس سالم شديد، بعد التدقيق في بطاقته الشخصية على الحاجز. رام الله - وكالات