تحذير أممي من انهيار قطاع الصحة في غزّة

المصدر: نيويورك - وكالات

حذّر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأكّد ميلادينوف خلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي، أنّ القطاع الصحي ما زال على حافة الانهيار، والأوضاع الإنسانية مصدر قلق بالغ وتتدهور أكثر.

ولفت إلى أنّ من غير الممكن تحسين الأوضاع بدون تخفيف القيود المفروضة على حركة السلع والأفراد. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 50 % من الأدوية الأساسية و25 % من المستهلكات الطبية و60 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من مخازن غزة.

وفي سياق آخر، حضّ المنسق الأممي في إفادته، الفصائل الفلسطينية على أن تنخرط مع مصر في عملية المصالحة، واتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد الضفة والقطاع.