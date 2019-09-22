وفاة لبناني في إطلاق نار على حدود سوريا

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

توفي لبناني، أمس، متأثراً بجروح أصيب بها جراء إطلاق حرس الحدود السوري النار عليه وعلى صيادين آخرين في المنطقة الحدودية مع لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأوردت الوكالة أنّ الرجل توفي متأثراً بجروح أصيب بها، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل حرس الحدود السوري، خلال رحلة صيد في المنطقة الجردية عند الحدود.

وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الرجل الوالد لثلاثة أطفال، كان برفقة أربعة صيادين آخرين يتجولون في جرود بلدة طفيل حين جرى إطلاق النار باتجاههم، وجميعهم يتحدرون من بعلبك. وأسفر إطلاق النار عن إصابته وصيادين اثنين آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى في سوريا، فيما أوقف حرس الحدود السوري الصيادين الآخرين.