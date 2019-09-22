بن علي يوارى الثرى في المدينة المنورة

المصدر: تونس، المدينة المنورة - وكالات

وُوري جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الثرى في المدينة المنورة، بعد يومين من وفاته في المملكة العربية السعودية عن عمر 83 عاماً.

وكانت عائلة بن علي أعلنت أنه سيتمّ تشييع جثمانه في المدينة المنوّرة.

وغاب خبر الوفاة عن العناوين الرئيسة للإعلام التونسي المنشغل بنتائج الانتخابات الرئاسية والتحضير لانتخابات برلمانية في السادس من أكتوبر المقبل.

ووفق إعلان صغير نُشر في صحيفة «لابرس» الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، سيتلقى قسم من أسرته التعازي، اليوم الأحد، في ضاحية سيدي بوسعيد شمالي العاصمة.