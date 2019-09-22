الحوثي يعادي السلام ويرسل تعزيزات للحديدة والضالع

المصدر: عدن - البيان

خلافاً للدعوة التي أطلقها قادتها للتهدئة والاستعداد للسلام عاودت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها وأرسلت تعزيزات وحشدت قواتها صوب مديرية الدريهمي الواقعة في جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

كما أرسلت تعزيزات جديدة إلى شمال محافظة الضالع. ووفق مصادر عسكرية رصدت القوات المشتركة وصول حشود تابعة للميليشيا الحوثية إلى الدريهمي منذ صباح أمس وحتى منتصف النهار، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها الميليشيا على مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بالقذائف والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتتزامن هذه التعزيزات مع استمرار ميليشيا الحوثي في تصعيد خروفاتها وفي مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة غرب اليمن، في إطار سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية السافرة للهدنة الأممية.

وحسب المصادر فإن التعزيزات وصلت من اتجاه نقيل الخشية - محافظة إب، ومن اتجاه مديرية ماوية - محافظة تعز، ومن اتجاه دمت، إلى جبهة /‏ جبهات شمالي الضالع، وسط أنباء عن اعتزام الميليشيا شن هجوم مفاجئ وشامل.