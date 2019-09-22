قرقاش: حملة الإخوان ضد مصر فشلت فشلاً ذريعاً

المصدر: دبي، القاهرة - البيان

أكّد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها، فشلت فشلاً ذريعاً.

وكتب معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي عبر «تويتر»: «حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها، فشلت فشلاً ذريعاً، منصات الإعلام الموجّه والمدعوم، يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى، وتواجه التحديات بإصرار يومياً، والواقــع غير الـذي يروج له هذا الإعــلام الحزبــي الممــول خارجيــاً».

صفعة

إلى ذلك، تلقّت جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، صفعة قوية، بفشل دعواتها للتظاهر، دعماً لمطالبات المقاول الهارب محمد علي، للحشد ضد الدولة والجيش المصري، إذ قوبلت دعواتهم برفض قاطع من قبل الشعب المصري.

فشل محاولات

ولم تلقَ دعوات الإخوان صدى لدى المصريين، إذ فشلت محاولاتهم اليائسة لنشر العنف والفوضى في البلاد، حيث لم يستجب المصريون لدعواتهم المشبوهة، لتلجأ الجماعة الإرهابية، وعبر قنواتها، لنشر فيديوهات قديمة لتظاهرات في السنوات الماضية.

وأفشل الشعب المصري محاولات الإخوان وأذرعها لهدم مؤسسات الدولة، عبر هذه الدعوات الخبيثة. وعلى الرغم من كل التحركات والتمويلات التي دفعتها الجماعة الإرهابية، شهدت قنوات الإخوان التي تبث من الخارج، عويلاً بعد فشل مخططاتهــم الإرهابيــة لنشــر العنـف.

وقالت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، د. داليا زيادة، إنّ قنوات الإخوان انتهت إلى الأبد، بعد حالة الوهم التي عاشتها، بعد توهمها أنّ الشعب المصري سيستجيب لتلك الدعوات المحرضة، مشيرة إلى أنّ دعوات الإخوان للتظاهر ضد الدولة المصرية، قوبلت بنفور كبير من قبل المصريين، الذين أثبتوا أمام الجميع أنّ ثقتهم في القيادة السياسية أقوى من أي شيء آخر.