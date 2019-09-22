الإمارات تواصل دعم القطاع الصحي في اليمن

المصدر: عدن ـ ياسر اليافعي

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية والتنموية لدعم المحافظات اليمنية المحررة، بهدف التخفيف من معاناة اليمنيين ومساندتهم لتجاوز تبعات الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

القطاع الصحي في اليمن كان أحد أبرز القطاعات التي تواصل دولة الإمارات دعمها منذ العام 2015 وبشكل مستمر، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي في اليمن ليقدم خدماته للمواطنين اليمنيين، حيث شمل الدعم، إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بما تحتاج من أجهزة وأدوية، وكذلك التدخلات الطارئة لمواجهة الأمراض والأوبئة، مثل الكوليرا وحمى الضنك، حيث كان لجهود دولة الإمارات دور كبير في الحد من هذه الأوبئة.

تأهيل مستشفى حضرموت

وضمن الدعم المقدم من دولة الإمارات للقطاع الصحي في محافظة حضرموت، وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأسبوع الماضي مع مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت اتفاقية جديدة لتنفيذ مشروع استكمال بناء وتشطيب مستشفى المكلا للأمومة والطفولة في منطقة أربعين شقة بمديرية المكلا، المتعثر بناؤه منذ أكثر من 15 عاماً.

وأثناء تدشين المشروع، قال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت، حميد راشد الشامسي، بأن القطاع الطبي قد احتل جزءاً كبيراً من اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة حضرموت، حيث دأبت الهيئة على المضي قدماً تجاه هذا الأمر والنظر نحو المرافق الصحية، إذ يُعتبر جانباً من جوانب التنمية المتكاملة والدعم المتواصل للنهوض بالقطاع الصحي في المحافظة، حيث سيقدم هذا المشروع خدمات كبيرة في حضرموت ويستفيد منه أكثر من أربع محافظات، بعدد سكاني يتجاوز الثلاثة ملايين نسمة.

وقال الدكتور رياض الجريري، إن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية للارتقاء بالخدمات الصحية في محافظة حضرموت، وسيخفف الحمل على مستشفى «باشراحيل» بالمكلا، وسوف يقدم خدمة لتجمع سكاني كبير جداً يتجاوز الثلاثة ملايين، ويخدم أربع محافظات بعد أن تعثر لأكثر من 15 عاماً.

دعم مستشفى الضالع

من جهته، أشاد محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح، بدولة الإمارات العربية الشقيقة على الدعم السخي التي تقوم به في شتى المجالات ولاسيما القطاع الصحي. جاء ذلك خلال تسليمه، أمس، بمستشفى النصر العام، الدعم الإماراتي الجديد المقدم للقطاع الصحي بمحافظة الضالع، والذي يشمل أحدث الأجهزة والمعدات الطبية وأسطوانات الأوكسجين، لتزويد ودعم مستشفى النصر العام والمستشفى الميداني، بالاحتياجات المطلوبة التي كانت بأمسّ الحاجة لها.

أدوية لمستشفيات لحج

وعلى الصعيد ذاته، وصلت، أمس، أول دفعة من الأدوية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي كدعم لمحافظة لحج، وتحوي شحنة الأدوية على محاليل وريدية وأدوية السكر وعلاجات ومضادات حيوية وعلاجات المضادة للتسمم ضد الثعابين، ومضادات وأدوية مختلفة.

وعبّر مدير عام مكتب الصحة بلحج عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم المستمر للقطاع الصحي في المحافظة.