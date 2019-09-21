الجبير: الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، في مؤتمر صحافي، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.

وقال إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.

وذكر أن التحقيقات تشير إلى أن الاسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية.

واشار إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، وتابع "نحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال".

وكشف أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء والأصدقاء بشأن الخطوات المقبلة بعد انتهاء التحقيقات".

وشدد على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية العدوانية.

وأضاف أن إيران تسعى لاستغلال الوضع الحالي لممارسة سلوكها العدواني، موضحا أن أدلة دعم إيران للإرهاب متعددة رغم نفي طهران المستمر.

وكرر أن السعودية حذرت مرارا من أن عدم التصدي لإيران يشجعها على زيادة عدوانها.

وأوضح الجبير أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بحسب العربية.

وقال إن الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم.