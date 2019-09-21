سحب 10 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة 12 ديسمبر المقبل

سحب أمس 10 راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات.

وأوضح المكلف بالإعلام بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، لوكالة الأنباء الجزائرية أن من بين هؤلاء الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي المقبل يوجد ممثلو أحزاب وآخرون أحرار.

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع. الجزائر - البيان