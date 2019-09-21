ضبط مخبأين للأسلحة في الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن مفرزة للجيش ضبطت أول من أمس مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بتمنراست جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في موقعها الرسمي أن المخبأ يحتوي قاذفاً صاروخياً من نوع «ار بي جي-2»، و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنكوف، وبندقية نصف آلية سمينوف، و5 أنابيب إطلاق صواريخ «بي أم 13»، و47 قذيفة هاون عيار 82 ملم، وقذيفة للقاذف الصاروخي «ار بي جي-7»، و3 قذائف للقاذف الصاروخي «ار بي جي 2».

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلة تقليدية الصنع، ومواد غذائية وأدوات لتحضير المتفجرات، إثر عملية تمشيط بمنطقة جبل الرفعة بولاية باتنة شرقي الجزائر.