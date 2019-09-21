متفرقات يمنية

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أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، د. عبد الله الربيعة، حرص المملكة العربية السعودية على تقديم العمل الإنساني لليمن بشفافية مطلقة دون تحيز أو تمييز، على الرغم من كل ما يواجهه العمل الإنساني من تحديات.

واستعرض الربيعة، خلال لقائه، في واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ليندر كينق الانتهاكات والتعديات على المساعدات الإنسانية من نهب واعتراض ومنع الوصول إلى بعض المناطق في اليمن التي تقوم بها الميليشيا الحوثية، ليس بحق المساعدات المقدمة من المملكة فقط، بل للمساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية بشكل عام.

‎، موضحاً أن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 حتى الآن يزيد على 14,5 مليار دولار.

وأشار الربيعة إلى مشاريع المركز التي تجاوزت المليارين و200 مليون دولار بعدد مشاريع تجاوزت 368، وتغطي جميع مناطق اليمن. واشنطن - سبأنت‎

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أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن 12.4 مليون شخص في اليمن حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو رقم قياسي لأنه يمثل المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات للفئة المستهدفة بالكامل.

لكن البرنامج قال في الوقت ذاته إنه لا يزال يحتاج إلى 600 مليون دولار من المانحين لتقديم شحنات غذائية لليمن من دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف إن الحصص قد تتقلص من الشهر المقبل إذا لم يحصل البرنامج على تمويل.

واستغلت ميليشيا الحوثي الإيرانية مسألة المساعدات والغذاء لتجويع اليمنيين من خلال نهب هذه المساعدات الأمر الذي فاقم الأزمة في ظل المعدلات المرتفعة للأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد.

وقال الناطق باسم البرنامج إيرفيه فيرهوسل في بيان «الأرقام الجديدة من دورة التوزيع لشهر أغسطس تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي وصل إلى عدد قياسي بلغ 12.4 مليون شخص ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي. هذا أكبر عدد نصل إليه على الإطلاق». وسبق أن قدم البرنامج حصصاً غذائية لنحو 11 مليون يمني شهرياً.