الإمارات: الدبلوماسية والعمل المشترك أولوية لأمن المنطقة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكدت الإمارات أن الدبلوماسية والعمل المشترك مع الأشقاء والأصدقاء يشكّلان الأولوية نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة: «في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك».

في السياق، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها، بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو. من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكداً أنها «العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما».

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن العقوبات ستطول البنك المركزي الإيراني الذي يعد آخر مصدر للتمويل لدى طهران.



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