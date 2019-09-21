السعودية و«أونكتاد» تجددان التعاون لدعم الشعب الفلسطيني

المصدر: دبي - سيد صالح

أبرم السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف، وموخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مذكرة تفاهم لتجديد التعاون بين الجانبين.

وبحسب ما ذكره «أونكتاد» أمس عبر موقعه الشبكي، جرى التوقيع على مذكرة التفاهم أول من أمس في مقر «أونكتاد» بجنيف.

وأضاف «أونكتاد» أن المذكرة تُعدّ جزءاً من إطار التعاون بين الجانبين، وتسهم في الحفاظ على القدرات الفنية لبرنامج «أونكتاد» الذي يركز على تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني على مدى العامين المقبلين.

وأفاد «أونكتاد» أيضاً بأنه سيقدّم دورات تدريبية لأحد المسؤولين المحترفين السعوديين الذي سيتولى بدوره مساعدة الشعب الفلسطيني على تلبية احتياجاته التنموية، وفقاً لقرارات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.