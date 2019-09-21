عشرات الجرحى بمسيرات العودة في غزة

المصدر: غزة - وكالات

أصيب العشرات أمس برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال اشتباكات في الجمعة الخامسة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم «التضامن مع لاجئي لبنان».

فيما قالت وسائل إعلام إن 448 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال.

ووصل الشباب الفلسطينيون إلى مخيمات العودة برفح وخان يونس والبريج وغزة وجباليا وهم يحملون شعارات تدعم حق العودة وتطالب بالحياة الكريمة للاجئين في لبنان.

انتشار

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي مقابل مخيمات العودة مع وجود آليات عسكرية قريبة من المكان.

وجاءت مشاركة الفلسطينيين تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتي أكدت سلمية التظاهرات.

وخرج عدد من الفلسطينيين في الجمعة 75 من مسيرات العودة «مخيمات لبنان» ليؤكدوا تضامنهم الكامل مع لاجئي الشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان في عدم التضييق عليهم وإقرار حقوقهم المشروعة ورفض مشروع توطينهم . اشتباكات

وشهدت المسيرة اشتباكات بين عدد من الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين حاولوا قمع المسيرة ما أدى إلى إصابة العشرات جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وشددت الهيئة الفلسطينية على استمرار مسيرات العودة، رغم كل المعوقات والعراقيل التي يحاول البعض وضعها في طريقها، محذرة من الاستمرار في قتل المتظاهرين.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام إن 448 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، الأسبوع الماضي بحماية من شرطة الاحتلال.

وأوضحت أن مئات المستوطنين، برفقة حاخامات يهودية، اقتحموا باحات الأقصى وأدوا طقوساً تلمودية فيها، بحماية أمنية من قوات الاحتلال.