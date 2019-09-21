مقتل 12 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة في حافلة بكربلاء

المصدر: أ ف ب

قُتل 12 شخصاً على الأقلّ، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح في تفجير بعبوة ناسفة استهدف الجمعة حافلة ركاب صغيرة عند المدخل الشمالي لكربلاء، المدينة الواقعة على بعد 100 كلم جنوب بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه "انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة صغيرة قرب حاجز أمني رئيسي عند المدخل الشمالي لمدينة كربلاء".

من جهتها، قالت مديرية الصحة في محافظة كربلاء إنّ التفجير "أسفر عن مقتل 12 مواطناً وجرح 5 آخرين"، بحسب ما نقلت عنها "خلية الإعلام الأمني".

وكان الرائد في الشرطة العراقية أعلن في حصيلة أولية "مقتل سبعة مدنيين وجرح أربعة آخرين" في الهجوم.

ووفقاً لمصدر طبي في مستشفى الحسين بكربلاء، فإن بين القتلى نساء وأطفالاً.

وسارعت قوات الأمن إلى تطويق مكان الاعتداء الذي لم تتبنّه أي جهة في الحال.