خالد بن سلمان: النظام الإيراني يستعمل مؤيديه أدواتٍ لتحقيق أطماعه

المصدر: البيان الإلكتروني

أهاب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها من دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم، لافتاً إلى أن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطّى بشكل رخيص وجبان بالـ "مستضعفين" لحماية بقائه وأمنه.

جاء ذلك في تغريدات للأمير خالد بن سلمان عبر حسابه على تويتر، أكد فيها أن مروءة العرب تأبى، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة.