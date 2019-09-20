قرقاش: الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.

وقال سموه عبر تويتر : "يترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفداً وزارياً ودبلوماسيأً كبيرأً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، المشاركة الفعالة للدبلوماسية الاماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".

وأضاف معاليه: "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".