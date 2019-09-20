متفرقات عراقية

المصدر: بغداد - البيان والوكالات

إنزال جوي

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن قوات مشتركة نفذت عملية إنزال جوي لملاحقة عناصر داعش في صحراء الأنبار أقصى غربي العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، أن قوات مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الأنبار والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار، نفذت عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات ودمرت وكرين، الأول يحتوي على أسلحة متوسطة وخفيفة متنوعة، والثاني يحتوي على معدات وتجهيزات كانت مفخخة، حيث تم تدميرها.

وأضاف البيان: «تمكنت القوة أيضاً من تدمير عجلة لعناصر داعش في صحراء الأنبار وألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء».

مقتل إرهابيين

قتلت القوات الأمنية العراقية، أمس، ثلاثة إرهابيين، ودمرت سيارة مفخخة في قضاء بيجي بصلاح الدين. وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد شرعت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين وبإسناد من القوات الأمنية بعملية أمنية، أسفرت عن قتل ثلاثة إرهابيين وتدمير عجلة مفخخة.

بالإضافة إلى تدمير ثلاث دراجات نارية وثلاثة أحزمة ناسفة مع أسلحة متوسطة في قضاء بيجي بمنطقة السكريات بقضاء بيجي في صلاح الدين.

مسؤولية أخطاء

حمّل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، تحالفي «الفتح» و«سائرون»، مسؤولية الأخطاء التي وقعت فيها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما أكد أنه لن يحابي أحدا إذا عاد إلى منصبه.

وقال العبادي، إن طريقة اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كانت مخالفة دستورية، لأن الدستور ينص على أن الكتلة الأكبر هي من تسمي رئيس الحكومة، وأن ما حصل هو تفاهم بين تحالفين فقط، مبيناً أن الأخطاء التي وقعت فيها حكومة عادل عبد المهدي يتحملها «الفتح» و«سائرون»، لكونهما من اختارا عبد المهدي.

وأضاف أن تحالفي الإصلاح والبناء لم يؤسسا على استراتيجية طويلة، بل لهدف محدد، وهو جمع أكبر عدد من الكتل ليكون أحدهما الكتلة الأكبر، وتسمية رئيس الحكومة، ولذلك بعد أن تحقق الهدف انهار الإصلاح والبناء.