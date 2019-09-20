السمان.. طائر مهاجر تحاصره شباك الحاجة والبطالة في غزّة

المصدر: غزة - أسامة الكحلوت

تنتظر عشرات العائلات الفلسطينية موسم صيد طائر السمان على أحر من الجمر، لاعتمادها على الدخل الوفير الذي تجنيه من هذه الطيور المهاجرة من أوروبا إلى قطاع غزة.

يبدأ الصيادون صباح كل يوم بدءاً من مطلع سبتمبر وحتى نهايته، نصب شباكهم على طول ساحل قطاع غزة، لاقتناص رزقهم من الطيور المهاجرة إلى قطاع غزة.

ينطلق طائر السمان مهاجراً من أجواء أوروبا القارسة، نحو الأجواء الدافئة، عابراً البحر إلى قطاع غزة في أولى محطاته ضمن دورته الحياتية، إلا أنّ شباك الحاجة والبطالة والفقر تحاصره وتتخذ منه مصدراً للرزق.

فما إن يصل طائر السمان إلى غزة منهكاً من عناء المسير، حتى يقع فريسة في شباك الصيادين الذين يبيعونه بثمن زهيد، بينما يواصل من نجا من شباك الصيادين طريقه متمتعاً بموسم مميز يعود بعدها إلى موطنه.

يجهّز فادي المسارعي شباكه مع ساعات الفجر للتوجه إلى شاطئ البحر ونصب شباكه لاستقبال الطير المهاجر، معتبراً أن هذا الموسم فرصة لتحسين دخله بعدما تخرجه من تخصص المحاسبة في جامعة الأزهر، ولم يحظَ بفرصة عمل. يشير المسارعي إلى أنّ الموسم الماضي كان فاشلاً لعدم تمكّنه من صيد الكثير من الطير المهاجر، إلا أنّ هذا الموسم يبشر بخير من بدايته.

ويُقيم الصيادون نجاح الموسم من فشله من كمية الطيور المهاجرة التي يتم اصطيادها، ورغم أنّ الكميات المصطادة تعتبر قليلة جداً، فإنّ تراوح عدد الطيور التي يتم اصطيادها يحدد نجاح الموسم ومدى الربح من بيعها. ويشكو بعض الصيادين من ضعف الإقبال على شراء طائر السمان لارتفاع سعره.

مميزات

ومن مميزات طائر السمان تربيته وحياته وطعامه على الطبيعة والعشب المتوفر فيها، بخلاف طيور المزارع التي تعتبر لحومها من اللحوم البيضاء. ويعتبر سعر طائر السمان أعلى من سعر طيور المزارع، إذ يتجه المواطنون لشراء طيور المزارع لانخفاض أسعارها التي تصل إلى 6 شيكلات للطير الواحد، إلا أنّ سعر الطيور المهاجرة يصل إلى 10 شيكلات للطير الواحد.

ويتفاوت نصيب الصيادين من الطير، إذ يصطادون في بعض الأيام سبعة أزواج، وفي أخرى لا يصطادون سوى زوج واحد. وتتميز شباك الصيد بوجود طبقتين من الشباك لاصطياد طائر السمان، بحيث يتم اصطياد الطائر بشكل سهر وجلوسه في الشبك كالجلوس في حاضنة تمنعه من الخروج منه.

رحلة المشاق

تصل المسافة التي يقطعها طائر السمان ما يقارب ثلاثة آلاف كيلو متر حتى يصل قطاع غزة، ليجد نفسه مصطدماً بالشباك الممتدة على ساحل قطاع غزة، ذات اللون الأبيض، إذ يضع الصيادون الطيور المصطادة داخل أكياس محكمة الإغلاق، وبيعها في الأسواق للزبائن.

ويؤكّد خبراء في التغذية أن بيض طائر السمان يساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة وقرحة الاثني عشر، فضلاً عن مساعدته في علاج فقر الدم، وزيادة مستوى الهيموغلوبين، وإزالة السموم والمعادن الثقيلة من الدم.