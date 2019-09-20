خبيران إيرانيان للصواريخ و«درونز» في صنعاء

وصل اثنان من أكبر خبراء الصواريخ والطيران في الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الأخيرة إلى العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأوضحت المصادر أن الخبيرين هما الجنرال محمود باقري كاظم آباد، والجنرال جاويد بردبار شير أمين دخلا إلى اليمن بجوازات سفر مزورة كونهما طبيبين تابعين لمنظمة تتبع الأمم المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن الخبيرين محمود آباد وجاويد أمين مشمولان بعقوبات أمريكية ومطلوبان ضمن خمسة فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتمكينهم ميليشيا الحوثي من إطلاق الصواريخ على مواقع ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية.

ويتزامن وصول الخبيرين الإيرانيين إلى صنعاء مع تصعيد ميليشيا الحوثي اعتداءاتها بالمسيرات والصواريخ داخل اليمن، وعلى أهداف مدنية جنوب السعودية. صنعاء-وكالات

