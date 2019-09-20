السعودية تفوز بعضوية مجلس المحافظين في «الوكالة الذرية»

المصدر: الرياض ـ واس

فازت السعودية بعضوية في مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال انتخابات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الحالية الـ 63 المنعقدة في مدينة فيينا النمساوية لعضوية مجلس المحافظين في الوكالة للأعوام 2019م -2021م.

وترأس رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د.خالد بن صالح السلطان وفد المملكة المشارك في الدورة الحالية لأعمال المؤتمر الذي تختتم فعالياته اليوم الجمعة. وأوضح السلطان أن فوز المملكة بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في مجال أعمال الوكالة ودورها في مجال الأمن النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأكد أن تمثيل المملكة في عضوية مجلس المحافظين خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة.