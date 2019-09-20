4 قتلى بانفجار في مقديشو

المصدر: مقديشو - د.ب.أ

أعلنت الشرطة الصومالية، أن انفجار سيارة مفخخة خارج فندق ومطعم في العاصمة مقديشو خلف أربعة قتلى، على الأقل، وسبعة مصابين.

وقال علي حسن، الناطق باسم الشرطة في تصريحات صحافية، إن الانفجار وقع في شارع مكة المكرمة المزدحم، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للزيادة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، إلا أنه يحمل بصمات حركة الشباب المتطرّفة التي كثيراً ما تنفذ تفجيرات في مقديشو.

وقبل ساعات قليلة من الانفجار، أصيب خمسة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في ضواحي المدينة، بينهم مهندس مدني. وأعلن الجيش الصومالي، أول من أمس، مقتل 17 من عناصر حركة الشباب، بينهم قائدان بارزان، في عمليات مختلفة.

وأضاف الجيش أن قتالاً اندلع بين الجانبين في منطقة حيران وسط البلاد، بعد أن حاولت الميليشيا نصب كمين لقوات صومالية، وجرى تدمير العديد من المركبات التي تستخدمها الحركة، واعتقال اثنين من أفرادها. وتشن حركة الشباب المتطرّفة والمرتبطة بتنــظيم القاعدة، هجمات بشكل منتظم في الصومال تستهدف المباني الحـــكومية والفـــنادق والمطاعم.