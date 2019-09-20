فرنسا تلمّح إلى محاولة تخريب لجهودها في «النووي»

المصدر: باريس - وكالات

ألمحت فرنسا أن العدوان الذي تعرضت له منشآت تابعة لشركة «أرامكو» في السعودية، استهدفت أيضاً الجهود الفرنسية التي تحاول حل أزمة النووي الإيراني بالطرق السلمية، لكن باريس نفت اتهام إيران بشكل صريح بتخريب هذه الجهود.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى توقيت الهجوم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ في 24 من الشهر الجاري في نيويورك، وقد يتخللها لقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني. وقال الوزير الفرنسي: «إنها اللحظة التي اختارها المعتدي بالتحديد لتوجيه الضربات»، إلى المواقع النفطية السعودية.

وأضاف أن «هذا التدخل يأتي قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة تماماً، بينما اتخذت فرنسا خصوصاً مبادرات لمحاولة العودة إلى شكل من الطمأنينة في هذه المنطقة»، في إشارة إلى الوساطة الفرنسية لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وصرّح وزير الخارجية الفرنسي، أنّ احتمال أن يكون الحوثيون نفذوا الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية «يفتقد إلى بعض الصدقية».

وقال لودريان للشبكة الإخبارية «سينيوز»، إنّ «الحوثيين أعلنوا أنهم هم من قاموا بهذا التدخل. هذا يفتقد إلى بعض الصدقية».