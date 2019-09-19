تدمير طائرة مسيرة قرب العاصمة السورية

المصدر: د ب ا

قال التلفزيون السوري الرسمي إن طائرة مسيرة تم تدميرها فوق بلدة عقربا جنوب شرق العاصمة دمسق مساء الْيَوْم الخميس.

وقال سكان في حي جرمانا جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إنهم سمعوا صوت انفجار قويا جنوب شرق العاصمة دمشق.

وكانت طائرات إسرائيلية قصفت مواقع قالت إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني في بلدة عقربا في 25 من شهر أغسطس الماضي".

وقال مصدر عسكري سوري في ذلك الوقت، إن وسائط الدفاع الجوي رصدت أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة، وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.