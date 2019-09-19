قوات التحالف تدمر زورقاً مفخخاً مسيراً أطلقته الميليشيا الحوثية من الحديدة

المصدر: وام

أعلنت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد أطلقته "الميليشيا" من محافظة الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية / واس / عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.