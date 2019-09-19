وفاة شخصين في صدامات مع الشرطة بالجزائر

المصدر: د ب ا

أعلن وكيل الجمهورية بمجلس قضاء ولاية غليزان الجزائرية، عن وفاة شخصين على خلفية أحداث شغب في بلدة غربي البلاد.

وقال وكيل الجمهورية، في بيان اليوم الخميس إن حادث سير بمدينة وادي ارهيو ليل الاربعاء تمثل في اصطدام سيارة تابعة لمصالح الشرطة لأمن الدائرة مع دراجة نارية أسفر عن وفاة سائق الدراجة وإصابة مرافقه البالغ من العمر 24 عاما بجروح بليغة.

وأضاف: "أدت هذه الحادثة في نفس الليلة إلى وقوع أعمال شغب وتجمهر عدة أشخاص، أدى إلى قطع الطريق العمومي باستخدام الحجارة والمتاريس وحرق الأدوات البلاستيكية وتخريب لمرافق عمومية وخاصة ورشق القوة العمومية ومحاولة اقتحام مقر أمن دائرة واد رهيو قصد القبض على موظف الشرطة المتسبب في حادث المرور".

وتابع: "أثناء تدخل مصالح الشرطة لوضع حد لهذه الأعمال أصيب شخصان مما أدى إلى وفاتهما"، مشيرا إلى أن النيابة أمرت بفتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات هذه الأحداث وتحديد المسؤوليات.

من جانبها، كشفت وزارة الدّاخلية الجزائرية اليوم عن فتحها تحقيقا أمنيا حول ظروف مقتل شابّين بمدينة غيليزان/ 400 كم غرب العاصمة/ دون أن تعرف خلفيات القضية بعد.

وقدّم وزير الدّاخلية صلاح الدّين رحمون تعازيه لأهالي الضّحايا، داعيا إلى "التّحلي بالحكمة في انتظار نتائج التّحقيقات التي باشرت مصالح الأمن والجهات القضائية بإجرائها".