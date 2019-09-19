الإمارات تقدم مساعدات طارئة لناجين من مجزرة ارتكبها الحوثيون جنوب الحديدة

المصدر: وام

قدمت دولة الإمارات - ممثلة في ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " - مساعدات إيوائية وغذائية طارئة لمواطنين يمنيين ناجين من مجزرة مأساوية ارتكبتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا عبر قصف مدفعي مباشر استهدف مساكنهم جنوب الحديدة غربي اليمن.

و قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني :" إن الهلال تلقى نداء استغاثة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها يوم الجمعة الماضي في العراء عقب قصف مدفعي مكثف و مباشر من قبل بقايا جيوب المليشيات الحوثية أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 معظمهم من النساء و الأطفال إلى جانب إحراق منازلهم " .

و أضاف أن " الهلال الأحمر " كدأبه لبى نداء الإستغاثة عبر نصب خيام إيوائية و مد الناجين من الجريمة الحوثية بما يحتاجونه من مياه شرب وغذاء.. و لفت إلى أن دعم " الهلال " سيتواصل ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات من أجل التخفيف من معاناة تلك الأسر و تلمس احتياجاتها الضرورية.

و عبر عادل مكرشب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة عن شكره و تقديره للجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لإغاثة المنكوبين و مدهم باحتياجاتهم الضرورية فضلا عن دعمها السخي الرامي إلى تطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي .

من جانبهم عبر الأهالي عن سعادتهم البالغة بتوفير مساكن بديلة لهم و شكرهم للدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات على الساحة اليمنية والذي أسهم في تطبيع حياة اليمنيين.