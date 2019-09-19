رفض الإفراج عن نبيل القروي في تونس

المصدر: البيان الإلكتروني

أكّد حزب "قلب تونس" في بيان أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضية نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية رفض ملف مطلب الإفراج عنه، بحسب "راديو موزاييك".

وقال محامي نبيل القروي، كمال بن مسعود "رفض القاضي اتخاذ قرار، معتبراً أن الأمر ليس من اختصاصه"، وأضاف "سنستأنف القرار".

وأوقف القروي في 23 أغسطس الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال.

وكان قاضي التحقيق قرر في شهر يوليو الماضي تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.

وتأهّل نبيل القروي للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد حصوله على المرتبة الثانية في الدور الأول الذي جرى يوم 15 سبتمبر الجاري، فيما حلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في المرتبة الأولى.

ويتنافس كلّ من سعيّد، الذي تحصّل على 18.40 بالمائة من الأصوات ونبيل القروي (15.85 بالمائة) في الدور الثاني الذي من المقرّر أن يتمّ في غضون أسبوعين في صورة عدم وجود طعون حسب ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون.