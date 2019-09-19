جيش الكويت لأعلى درجات الجاهزية وقطاع النفط إلى «الدرجة القصوى»

المصدر: الكويت - وكالات

قالت القوات المسلحة الكويتية، في بيان، إنها وضعت قواتها في حالة تأهب، وأجرت تدريبات جوية وبحرية، أمس، في إطار إجراءات لرفع «الاستعداد القتالي»، وسط تزايد التوتر في أعقاب الهجمات على «أرامكو».

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي. وجاء في البيان إنه «نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، فإن هناك تنسيقاً مباشراً مع كافة الجهات العسكرية والأمنية بالدولة». وأضاف أنه «في هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية».

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية، نقلاً عن وثيقة، إن القطاع النفطي في الكويت رفع الاستعداد الأمني إلى «الدرجة القصوى»، بعد «تغييرات ملحوظة في مستوى التهديد القومي والوضع الأمني الحالي». ونسبت الصحيفة إلى الوثيقة قولها إنه «سيتم رفع حالة التنبيه الأمني لشركة نفط الكويت إلى مستوى استثنائي (أحمر)، وسيتم تنفيذ جميع التدابير الأمنية الوقائية المرتبطة بها على الفور».