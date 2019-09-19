مقتل 9 إرهابيين في ضواحي القاهرة

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 9 عناصر إرهابية عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتى العبور و15 مايو، شرق وجنوب القاهرة.

وأشار بيان لوزارة الداخلية، أمس، أن من بين العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها أمس قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي خلف الدهشوري، والمتورط في حادثي اغتيال العميد عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه عثر بحوزة العناصر الإرهابية على 6 قطع سلاح آلي، وخراطيش، كمية من مادة النترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة، وهياكل عبوات. وتشّن السلطات منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب في شتى أنحاء البلاد خصوصاً في شمال سيناء، وهي المنطقة التي شهدت نشاطاً مكثفاً من مجموعات متطرفة ومسلحة.