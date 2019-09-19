الإمارات تغيث الناجين من مجزرة الحديدة

المصدر: الحديدة - البيان

سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى مساعدة وإيواء الناجين من المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي جنوب الحديدة. وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إنّ الهيئة تلقت نداء استغاثة طارئة من الجهات المختصة في مديرية التحيتا لإغاثة 23 أسرة في منطقة المتينة وجدت نفسها في العراء، عقب قصف مدفعي مكثّف ومباشر من قبل بقايا جيوب الميليشيا، أسفر عن مقتل تسعة وجرح 11 معظمهم نساء وأطفال، وإحراق منازلهم.

وأضاف أنّ هيئة الهلال لبّت نداء الاستغاثة ونصبت خياماً ومدت الناجين بما يحتاجون من الغذاء ومياه الشرب، مؤكداً أنّ دعم الناجين بالسلال الغذائية سيستمر بشكل دائم على غرار بقيّة المخيمات، وذلك ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، للتخفيف من معاناة الأسر النازحة.

بدوره، أعرب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الحديدة، عادل مكرشب، عن شكره وتقديره لجهود دولة الإمارات، لإغاثة النازحين والمنكوبين ومدهم باحتياجاتهم الضرورية، فضلاً عن دعمها السخي والرامي لتطبيع الحياة بمختلف المديريات المحررة في الساحل الغربي.

وقال مكرشب إنّ الإسراع في إغاثة الأسر المنكوبة في منطقة المتينة جراء قصف الميليشيا هو ديدن دولة الإمارات، التي أصبحت عبر ذراعها الإنسانية، ملاذ النازحين والمتضررين والداعم الرئيسي لانتشال وتشغيل مختلف القطاعات وفي مقدمتها التعليم والصحة على امتداد المديريات المحررة. من جهتهم، عبّر الناجون عن سعادتهم البالغة لتوفير مساكن بديلة، مثمنين الدور الإنساني الكبير لدولة الإمارات.