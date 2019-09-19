«مسيّرات» تستهدف مواقع لـ«الحرس الثوري» في البوكمال

المصدر: دمشق، الكويت - وكالات

شنت طائرات مجهولة الهوية مساء أمس، غارات عدة على مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية العراقية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري، إن «طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي أو إسرائيلية، شنت مساء (الأربعاء) غارات عدة استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني في منطقة الحزام جنوب غرب مدينة البوكمال، وقد شوهدت ألسنة النيران والدخان تتصاعد من المواقع التي تعرضت للقصف».

وأضاف المصدر: «حلقت ظهر (الأربعاء) عدد من طائرات الاستطلاع في منطقة البوكمال على الحدود السورية والعراقية، الأمر الذي دفع القوات الإيرانية إلى ترك مواقعها في محيط مدينة البوكمال والتوجه إلى داخل المدينة».

في سياق آخر، دعت الكويت، المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية في سوريا، ومنها السماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية، والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية. وشدّدت على ضرورة التعامل مع كافة الجرائم، التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، في كلمة أمام الدورة الـ42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الكويت تدين بشدة ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق، مؤكّداً دعم الكويت لاستمرار اللجنة والقيام بدورها في المرحلة المقبلة، مع ضرورة دعم المجتمع الدولي لمهامها والمسؤوليات المناطة بها.

وأشار الغنيم إلى أنّ الكويت تشعر بقلق شديد، من استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سوريا.