الشرعية تكبّد الميليشيا خسائر فادحة في الدريهمي

المصدر: عدن، جنيف - البيان، وكالات

صدّت القوات المشتركة اليمنية، هجوماً لميليشيا الحوثي، صباح أمس، في مديرية الدريهمي بجبهة الساحل الغربي جنوب مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر عسكرية، أنّ الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي كان يستهدف مواقع تابعة للواء الثاني من قوات حراس الجمهورية عند أطراف مدينة الدريهمي، مشيرة إلى أنّ القوات المشتركة صدّت الهجوم وأجبرت الميليشيا على التراجع بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، وأوقعت بينهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش اليمني، مشّطت المنطقة وأمنت المنافذ التي هاجمت منها عناصر الميليشيا اللواء الثاني، كما استعادت القوات المشتركة أسلحة متوسطة وذخائر من الميليشيا.

تبادل أسرى

في الأثناء، كشف مسؤول يمني، عن تنفيذ عملية تبادل للأسرى بين ميليشيا الحوثي، ومسلحي أنصار الشريعة، الفرع المحلي لتنظيم القاعدة والمصنف على قوائم الإرهاب العالمية. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، وعضو لجنة الأسرى الحكومية، ماجد فضائل، إن ميليشيا الحوثي أتمت تبادل 115 أسيراً من الجانبين مع أنصار الشريعة في محافظة البيضاء.

وأوضح فضائل، أن الميليشيا أطلقت 50 أسيراً من تنظيم القاعدة، مقابل 65 أسيراً أطلقهم «أنصار الشريعة». وأكّد المسؤول اليمني، أنّ هذه الصفقة الخامسة بين القاعدة والحوثي، وشملت إطلاق عناصر إرهابية نفذت عدداً من العمليات الإرهابية في اليمن، وتقبع بالسجن المركزي في العاصمة صنعاء منذ العام 2013.

واعتبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قيام ميليشيا الحوثي بهذه الصفقة، بمثابة إعلان حرب على المجتمع الدولي الذي يولي اهتماماً أكبر بمحاربة الجماعات الإرهابية، لافتاً إلى أنّ الإفراج عن عناصر إرهابية سيكون له تأثيره على الأمن والسلم المحلي والدولي.

تجنيد أطفال

إلى ذلك، تقدّم المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، بمذكرة تكشف تجنيد ميليشيا الحوثي 23 ألف طفل يمني، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، والذي تعقد دورته الـ42 حالياً. وتقدمت المنظمة الحقوقية، بالمذكرة تحت البند الرابع نقاش عام بعنوان الحالات التي تستدعي لفت نظر المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

جريمة حرب

أكدت المنظّمة توقيع اليمن على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، ومصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، مضيفة أنّه منذ الانقلاب الحوثي يشهد اليمن انتكاسة واسعة في حماية حقوق الطفل. وذكرت أن ميليشيا الحوثي جندت عشرات آلاف الأطفال ما يعد جريمة حرب، وفق القانون الدولي الإنساني.