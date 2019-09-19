استمرار مبادرة جمع الألعاب والقرطاسية لأطفال اليمن

المصدر: أبوظبي- وام

أكّد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن المبادرة الإنسانية، التي أطلقها المجلس بدعوة أطفال الإمارات لجمع الألعاب والقرطاسية لأطفال اليمن، ستستمر بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لها الفضل الأكبر في نجاح هذه المبادرة، التي وجهت بإطلاقها، حيث أقبل أطفال الإمارات بنشاط وحيوية وبتشجيع من أولياء أمورهم على التبرع بكثافة لشراء الألعاب والقرطاسية لأطفال اليمن.

وأعربت الريم الفلاسي، عن شكرها وتقديرها للجهات الداعمة للمجلس ومبادراته الإنسانية، وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر والمراكز التجارية للتعاون لإنجاح المبادرة، مشيرة إلى استمرار الصناديق أمام المولات لاستقبال التبرعات من أطفالنا، تمهيداً إلى جمعها وإرسالها إلى إخوانهم أطفال اليمن.

وأشارت الفلاسي إلى أن ما شاهدناه من الفرحة الكبيرة التي عمت أطفال اليمن، عندما تم توزيع الدفعة الأولى من الألعاب والقرطاسية عليهم، يشجعنا على الاستمرار في هذه المبادرة لجمع أكبر كمية ممكنة منها وإرسالها إليهم.