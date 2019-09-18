الداخلية المصرية تعلن عن مقتل 9 إرهابيين

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأربعاء مقتل تسعة "إرهابيين" بينهم قيادي في حركة "لواء الثورة" في مدينتي العبور و15 مايو، المتورطين في اغتيال العميد عادل رجائي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن تسعة عناصر إرهابية لقوا حتفهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15مايو من بينهم قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم واسمه الحركي (خلف الدهشوري)، والمتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي بمدينة العبور، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزة "الارهابيين" على ست بنادق آلية، واثنتين خرطوش، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة .