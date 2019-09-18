الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: الإسلام السياسي يمثّل تهديداً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اعتبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى خلال مؤتمر دولي للسلام عقد في باريس أمس أنّ «الإسلام السياسي» يمثّل «تهديداً»، مشيراً إلى أنّ الرابطة اعتمدت «رؤية جديدة لمواجهة التعصّب».

وقال العيسى، وزير العدل السعودي السابق الذي يشغل منذ 2016 منصب الأمين العام للمنظمة الإسلامية ومقرّها مكة المكرمة، «نحن ندعم تماماً فحوى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) في أبريل الماضي عندما تحدّث عن الإسلام السياسي».

وشارك في مؤتمر باريس عدد من كبار رجال الدين في العديد من الدول الإسلامية، إضافة إلى المسؤولين عن الطوائف الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية والأرثوذكسية في فرنسا.