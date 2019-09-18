الرياضة و«أصحاب الهمم» والمناخ تستأثر باهتمام السياسيين

المصدر: إعداد - حسين جمو

تنوع تفاعل السياسيين والقادة مع الأحداث التي يشهدها العالم، في الجوانب غير السياسية المباشرة، حيث برزت قضايا البيئة والمناخ والرياضة والفن في نشاطات عدد من الشخصيات الشهيرة في السياسة.

احتفى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بفوز منتخب بلاده لكرة السلة على حامل اللقب في آخر نسختين، الولايات المتحدة، في دور ربع النهائي لكأس العالم.

الأزرق الفرنسي

وكتب ماكرون تغريدة معلقاً على خبر فوز فرنسا: «مرة أخرى، فخور بالأزرق»، في إشارة إلى المنتخب الفرنسي الذي يعرف بهذا اللون لارتداء الفريق القمصان الزرقاء.

وفي الرياضة أيضاً، أثارت واقعة تصفير المشجعين الأتراك على النشيد الفرنسي في المباراة التي جمعت فرنسا بالمنتخب التركي لكرة القدم، غضب السياسيين الفرنسيين من مختلف التيارات. وكتبت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، مارين لوبان، التي كانت أولى المتفاعلات: «التصفير على نشيد وطني، النشيد الفرنسي في هذه الحالة، هو عار وإهانة لقيم اللعب النظيف. ننتظر من الفيفا معاقبة الاتحاد التركي لكرة القدم».

في تركيا، هنّأ رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، فتاة تركية فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم الخاصة بأصحاب الهمم للسباحة. وكتب إمام أوغلو مرفقاً صورة للفتاة وهي بدون يدين: «عزيزتي سمية.. أنت علامة فخرنا. ابنة وطننا سمية بوياجي ربحت الميدالية الفضية في سباق 50 متر ظهر. سنكون دائماً معك».

تدوير البلاستيك

في الهند، نشر رئيس الوزراء ناريندا مودي مقطع فيديو يظهر فيه مشاركاً مجموعة نسوة في مصنع، فصل النفايات البلاستيكية عن العضوية، وعلق بالقول: «أحييهن على عملهن الجاد ومساهمتهن في تحقيق حلم بابو»، وبابو لقب شعبي للزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي.

ونشرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، صورة لها وهي تقرأ من كاتب «رسائل هيلاري كلينتون»، وذلك في بينالي البندقية بإيطاليا. وفاجأت كلينتون المشاركين بحضورها حفل افتتاح المعرض الذي حمل اسم «رسائل هيلاري كلينتون».

وكانت إدارة المعرض قد جهزت مسبقاً طاولة مكتبية هي نسخة طبق الأصل من طاولة المكتب الرئاسي في البيض الأبيض، حيث جلست كلينتون خلفها وكتبت: «وجدت رسائلي هنا في بينالي البندقية»، وأضافت في تلميح ساخر: «ليبلغ أحد ما مكتب الحزب الجمهوري».

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، تغريدة خلال زيارته إلى إحدى جزر الباهاماس لتفقد الأضرار إثر عاصفة استوائية مدمرة ضربت المنطقة.

وقال غوتيريس في تغريدة أرفقها بعدة صور له وسط الدمار: «لقد شعرت بالرعب من مستوى الدمار - لم أشاهد أي شيء مثل هذا من قبل». وأضاف: «لم يكن إعصار دوريان من الفئة الخامسة، إنما من فئة الجحيم. حان وقت التحرك واتخاذ إجراء بخصوص المناخ».