3 غارات للجيش الليبي على «عمليات الطيران التركي المسيّر» بمعيتيقة

المصدر: طرابلس ـ وكالات

أعلن الجيش الليبي، أمس توجيه 3 ضربات لغرفة عمليات الطيران التركي المسير في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، في بيان، إن «غارة جوية ثالثة متوالية تشُنّها مقاتلات سلاح الجو الليبي أمس كانت على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة، والذي تستخدمه غرفة عمليات الطيران التركي المسير». وأوضح المركز «أن الغارات حققت كافة الأهداف الموكلة لها بدقة عالية».

وكان الجيش الليبي وجه ضربات ضد أهداف تابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت التي تقع على الساحل الليبي مناصفة بين مدينتي بنغازي وطرابلس.

وقال الجيش الليبي: «إن قرابة 50 آلية وأكثر من 20 قتيلاً هي الحصيلة الأولى لمجموعة الغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو على سرت»، لافتاً إلى انسحاب المليشياوي محمد الحصان بـ60 آلية تجاه مدينة مصراتة.

ويخوض الجيش الوطني الليبي منذ الرابع من أبريل الماضي عملية عسكرية، بهدف تحرير طرابلس من الميليشيات وجماعة الإخوان المدعومة من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري: «إن معركة طرابلس ستشهد خلال الأيام القليلة المقبلة ارتفاعاً في وتيرة الاشتباكات في العاصمة طرابلس، وستدخل المعركة مرحلة حاسمة جداً».

وكشف المسماري عن رصد الجيش لتركيب الميليشيات لهوائيات توجيه الطيران التركي بمنطقة «فشلوم» فوق المؤسسات المدنية، كما تم رصد إحداها فوق مبنى الشرطة، وآخر فوق مسجد.