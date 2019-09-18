القوات اليمنية تصد هجوماً حوثياً جنوب الحديدة

المصدر: عدن - وكالات

صدت القوات اليمنية المشتركة، هجوماً لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وبحسب ما نقله موقع «سبتمبر نت»، استهدف هجوم الميليشيا الحوثية مواقع محررة جنوب مديرية حيس. وأجبرت قوات الجيش مجاميع الميليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

في السياق، قصفت مدفعية الجيش مواقع لميليشيا الحوثي في محافظة حجة. واستهدف القصف مواقع وتجمعات الميليشيا، شرقي مديرية حيران. وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتدمير آليات قتالية تابعة لها. بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي، في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.