مسؤول هندي في السعودية لبحث تهدئة الخلاف مع باكستان

المصدر: الرياض - د.ب.أ

يصل مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال إلى السعودية، اليوم في زيارة رسمية إلى المملكة لبحث جهود الرياض في تهدئة الخلاف حول إقليم جامو وكشمير بين إسلام أباد ونيودلهي.

وقال مصدر في العاصمة الرياض، أمس، إن زيارة مستشار الأمن القومي الهندي أجيت «تأتي قبيل الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان».

وتسبق زيارة دوفال وصول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بـ24 ساعة والمقررة، غداً، في إطار جهود سعودية إماراتية لتهدئة الخلاف بين البلدين حول إقليم جامو وكشمير.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قاما الأربعاء الماضي بزيارة، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وذكر في حينه أن الزيارة تأتي في إطار الجهود السعودية الإماراتية لتهدئة التوتر بين باكستان والهند، على خلفية أزمة كشمير.

وقال المصدر إن «المملكة حريصة على علاقات الهند والباكستان خاصة في ظل العلاقات التي تربط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان».

وأضاف أن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت «سيلتقي خلال زيارته إلى المملكة العديد من المسؤولين الآمنين في المملكة».